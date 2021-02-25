Güldane Biçer öldü mü, bulundu mu? Eşi Osman Biçer her şeyi anlattı! Müge Anlı'da Güldane Biçer olayı nedir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Güldane Biçer konusu ele alınıyor. Bu kapsamda Müge Anlı'da aranan Güldane Biçer kimdir, bulundu mu? ve Güldane Biçer olayı nedir, öldürüldü mü? sorularının yanıtları Müge Anlı'da cevap arıyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

GÜLDANE BİÇER KİMDİR?

3 çocuk annesi Güldane Biçer, 10 yıl önce kayıplara karıştı.

MÜGE ANLI GÜLDANE BİÇER OLAYI NEDİR?

10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer, sık sık ailesinin evine dayak yediği için geldiğini anlatan Güldane Biçer'in kardeşi durum hakkında bilgileri aktarmaya devam ediyor. Kayıp olan Güldane Biçer'in üç çocuğu var.

Güldane Biçer'in kaybı ile ilgili konuşan isimlerden biri de eski eşi Osman Biçer de yayına katıldı. Karşı karşıya gelen aileler bildiklerini aktarmaya devam ediyor.

Son olarak eski eşi Osman Biçer'in tehditle Kamil adlı arkadaşına yalan ifade verdirdiği üzerinde duruluyor.

GÜLDANE BİÇER ÖLDÜ MÜ, BULUNDU MU?

19 Şubat 2021 tarihinde ilk kez konu edinen Güldane Biçer'e ne olduğuna dair detaylar yanıt buldu.

EŞİ OSMAN BİÇER HER ŞEYİ ANLATTI!

17 Eylül 2011 gününden beri kayıp olan Güldane Biçer'in yakınları Müge Anlı'ya başvurarak bulunmasını istemişti. Bir süredir devam eden programda Biçer'in eşi Osman Biçer'in çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan Biçer, eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

KEMİK PARÇALARI VE KIYAFETLER BULUNDU

Eşi Güldane Biçer'i öldürdüğünü ve Büyükçekmece Karaağaç'ta göl kenarına gömdüğünü itiraf eden Osman Biçer, sonrasında da polise gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Biçer'in ifadesinde söylediği göl kenarına gidip çalışma başlatan ekipler, Güldane Biçer'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve kıyafetlere ulaştı.

OSMAN BİÇER GÖZALTINDA

Kemik parçaları ve kıyafetler Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Osman Biçer'de gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.