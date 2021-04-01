Güldane Bellikli kimdir? Esra Erol Güldane Bellikli kaç yaşında? Güldane Bellikli- Muzaffer olayı nedir?
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Güldane Bellikli kimdir? Esra Erol Güldane Bellikli kaç yaşında? Güldane Bellikli- Muzaffer olayı nedir?

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Güldane Bellikli kimdir? Esra Erol Güldane Bellikli kaç yaşında? Güldane Bellikli- Muzaffer olayı nedir?

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da her gün farklı konular dikkat çekiyor. Peki, Esra Erol 31 Mart full izle! Atv canlı izle! Dün Esra Erol'da neler oldu?

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Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında akılların almadığı bir olay gerçekleşti. Güldane Bellikli- Muzaffer olayı nedir?Esra Erol'da Muzaffer kim? Esra Erol'da Muzaffer olayı nedir?

GÜLDANE BELLİKLİ KİMDİR?

Esra Erol'da programa katılan Muzaffer Bey ile adını duyduğumuz Güldane Bellikli 43 yaşındadır. Güldane kiracı olarak aynı apartmana taşınması ile Muzaffer Bey ile tanıştı. Yeğenim diye tanıştırdığı Mehmet Ali isimli şahsın sürekli evde kalmasını istemeyen Muzaffer, bunu sürekli dile getirdi.

Dilek Ulusan
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