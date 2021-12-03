Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit hastalığı neydi, korona mı oldu? Güldal Akşit neden öldü? Güldal Akşit kaç yaşında, nereli?

Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit neden öldü? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Güldal Akşit kaç yaşında, nereli?Ak Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olan Güldal Akşit'in vefatını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan duyurdu.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal Akşit 23 Ocak 1960'da Malatya, Türkiye'de dünyaya geldi. 3 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Türk siyasetçi, eski TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Polisan Holding AŞ'de Başhukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Malatya Platformu üyeliklerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

22. Dönem İstanbul Milletvekili. 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıdır.

GÜLDAL AKŞİT NEDEN ÖLDÜ?

Koronavirüs testi pozitif çıkan Akşit, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Güldal Akşit hastanede hayatını kaybetti.

HABERİ SÜLEYMAN SOYLU DUYURDU

Süleyman Soylu'nun açıklamasında, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah." ifadeleri yer aldı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet