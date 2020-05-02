Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
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Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz

02.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:08

Şarkıcı Gülben Ergen, bugün görüntülü olarak bağlandığı 2. Sayfa programında Dadı dizisinde birlikte rol aldığı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek "Eşiyle konuşuyoruz ve nefes aldığını biliyoruz" dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, 2014 yılında geçirdiği kaza sonucu bitkisel hayata giren Kenan Işık'ın sağlık durumu için "Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz" dedi.

"KEŞKE YAŞAMA SEVİNCİ VEREBİLSEK"

Koronavirüs salgınından dolayı çocuklarıyla karantinada olan Gülben Ergen, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına görüntülü arama ile bağlandı. Ergen, yıllar önce Dadı dizisinde birlikte başrol oynadığı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkındaki soru için "Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek. Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde Sezin'den haber alıyorum. O da hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayet etme hakkımız yok" dedi.

Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz

KENAN IŞIK'A NE OLDU?

ATV ekranlarında yayınlan Kim 500 Bin İster adlı yarışmanın ünlü sunucusu, ekranların sevilen yüzü Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde spor salonunun saunasından çıkarken ayağı kaydı ve kafasını çarptı. Beyin kanaması geçiren oyuncu, hastanede tedavi altına alındıktan sonra bitkisel hayata girdi. Ünlü sunucunun tedavisine evinde devam ediliyor.

Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
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