Gülben Ergen üretmeye devam ediyor!

28.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:18

Geçtiğimiz yıllarda Digitürk, Rinso, Rexona, Hepsiburada gibi markalarla çalışan Gülben Ergen yine bir yenilenme süreciyle sevenlerinin karşısında.

Kadın gücünün ve dayanışmasının önemini her fırsatta belirten Gülben Ergen ilk kez bir kadın fotoğrafçı Lara Sayılgan ile çalıştı. Ergen 'in neşeli, dinamik tavırları dikkat çekti.

Şubat aynın ilk haftasında yine bir ilke imza atacağı söylenen Gülben Ergen'in sürprizi merak ediliyor.

Birbirinden renkli karelerin çıktığı fotoğraf çekiminin kamer arkası görüntüleri sosyal medya da binlerce beğeni aldı…

Kaynak: Bültenler