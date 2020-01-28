Gülben Ergen üretmeye devam ediyor!
2020 yılının ilk günlerinde yeni bir reklam kampanyası ile ekranlarda boy gösteren Gülben Ergen bu kez "Duru Bulgur" markası ile karınlara mutfaktan gülümsedi.
Geçtiğimiz yıllarda Digitürk, Rinso, Rexona, Hepsiburada gibi markalarla çalışan Gülben Ergen yine bir yenilenme süreciyle sevenlerinin karşısında.
Kadın gücünün ve dayanışmasının önemini her fırsatta belirten Gülben Ergen ilk kez bir kadın fotoğrafçı Lara Sayılgan ile çalıştı. Ergen 'in neşeli, dinamik tavırları dikkat çekti.
Şubat aynın ilk haftasında yine bir ilke imza atacağı söylenen Gülben Ergen'in sürprizi merak ediliyor.
Birbirinden renkli karelerin çıktığı fotoğraf çekiminin kamer arkası görüntüleri sosyal medya da binlerce beğeni aldı…