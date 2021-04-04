Gülben Ergen "Unutmayın ki Bana Hiçbir Şey Olmaz" sözünü satışa sundu
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Gülben Ergen "Unutmayın ki Bana Hiçbir Şey Olmaz" sözünü satışa sundu

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Gülben Ergen 'Unutmayın ki Bana Hiçbir Şey Olmaz' sözünü satışa sundu

Gülben Ergen, kendisiyle özdeşleşen "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü satışa çıkardı. Şarkıcı, gelirini kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne bağışlayacak. İşte detaylar

Gülben Ergen, kendisiyle özdeşleşen "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü NFT'ye dönüştürerek açık artırmaya çıkardı. Şarkıcı, "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü söylediği anı Rarible üzerinden satışa sundu. Son dönemde NFT'ye dönüştürülüp satılan sanat eserlerinde artış yaşandı. JPEG resimlerden şarkılara kadar birçok eser, dijital ortamda satışa sunulmaya başlamıştı. NFT trendine uyan kişilerden biri de Ergen oldu. Şarkıcı, ikonik sözü "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz"ın NFT'ye dönüştürüldüğünü ve açık artırmaya sunulduğunu açıkladı. Ergen, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Magazin dünyasından çıkıp internette klasikleşen 'Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz' dijital dünyada yaşamına devam etmek için #NFT'ye dönüşüyor. NFT serimizin ilk versiyonu Rarible üzerinden açık arttırmaya sunuldu."

GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK

Gülben Ergen, elde edeceği geliri ise kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne bağışlayacak. Dernek, şu sıralar 41'inci anaokulunu açmaya hazırlanıyor. Saba Tümer'in kahkahasını İzzet Pinto 90 bin TL'ye satın almıştı.

NFT NEDİR?

NFT, gerçek dünyada koleksiyon değeri taşıyan herhangi bir şeyin dijital dünyadaki halidir. Açılımı, "non-fungible token"dır. Takas edilemeyen kripto varlık anlamına gelmektedir.

Kaynak: Snob Magazin

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