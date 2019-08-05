Gülben Ergen'in yeni sevgilisi Emre Irmak kimdir?

Gülben Ergen, bir süredir birlikte olduğu Emre Irmak ile evlilik için henüz erken olduğunu belirtti. Çiftin birlikte olduğu öğrenildikten sonra Emre Irmak'ın hayatı merak edilmeye başladı. Emre Irmak kaç yaşında? Emre Irmak hayatı, biyografisi…

EMRE IRMAK KİMDİR?

Irmak, 27 Mayıs 1977'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası da müzisyen olan Emre Irmak henüz 5 yaşındayken klasik piyano dersleri almaya başladı. İlk solo konserini 7 yaşında Galatasaray Lisesi'nde verdi. 10 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanarak klasik müzik eğitimi aldı.

KÜÇÜK YAŞTA BESTELER YAPMAYA BAŞLADI

İlk reklam cıngıllarını 14 yaşında bir sigorta kuruluşu, 15 yaşında Radio Blue için besteleyen Emre Irmak konservatuar eğitimini yarıda bırakarak kariyerini pop müzik alanında sürdürmeye karar verdi. Zuhal Olcay ve Kenan Doğulu ile konser çalışmaları yaptı. İlk bestelerini ve düzenlemelerini Sezen Aksu, Ajda Pekkan Şehrazat, Mustafa Sandal, Nilüfer gibi sanatçılarla yaptı. 1996 yılında Mehmet Ali Birand ile tanışan besteci, Can Dündar, Cüneyt Özdemir, Serdar Akinan, Bülent Çaplı gibi isimlerle onlarca belgesel filminin müziklerini hazırladı.

VENEDİK ALTIN ASLAN ÖDÜLÜ ALDI

2005'de kendi plak şirketini kurarak birçok ödül alan Yasemin Mori'nin albümünde prodüktör, besteci ve yapımcı olarak yer aldı. 2011 yılında Jingle Jackson adlı kendi reklam müzik şirketini kurdu. Emre Irmak, bir kısa film çalışması ile Venedik Altın Aslan ödülü kazandı.