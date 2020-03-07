Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL

07.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:12

Gülben Ergen eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davasının duruşmasına katıldı. 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat eden Ergen'in, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın tutanaklarında aylık geliriyle ilgili yaptığı açıklamada dikkat çekti

Geçen günlerde bir bakliyat firmasının reklamında da oynayan ünlü şarkıcı, mahkemede aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu beyan etti.

İstinaf mahkemesine gidecek

Öte yandan Gülben Ergen'in beraatine rağmen davasından vazgeçmeyen Erhan Çelik istinaf mahkemesine gitmeye hazırlanıyor. (Kaynak: tv100-Magazin Hattı)