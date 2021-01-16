Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen 'ırkçılık' açıklaması

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, son aylarda yeniden gündeme gelen "Aslında maymun oynatacaktık ama bulamadık. Biz de 'Zenci çocuk oynatalım' dedik" sözüyle ilgili açıklama yaptı. İşte Ergen'in son dakika açıklaması...

Şarkıcı Gülben Ergen, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e açıklamalarda bulundu.

'BAZEN HİÇ UMURSAMADIM'

Ergen, sanatçıların zaman zaman siyasi fikirleri yüzünden eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine "Bazen hiç umursamadım, bazen annem üzülür mü diye dert ettim kendime. Haklının, hakkını yüksek sesle savunmasına gerek kalmıyor. Sessiz kalmak çok şey kazandırdı. Biliyoruz ki yanlış hesap Bağdat'tan dönüyor" dedi.

Kaynak: Snob Magazin