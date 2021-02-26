Gülben Ergen Ben Buralardan Giderim sözleri! Gülben Ergen Ben Buralardan Giderim dinle!
Yeni yayınladığı albüm ile sevenlerinin karşısına çıkan Gülben Ergen, en sevilen şarkısı Ben Buralardan Giderim sözleri! Gülben Ergen Ben Buralardan Giderim dinle!
GÜLBEN ERGEN BEN BURALARDAN GİDERİM SÖZLERİ
Dokunmayın
Bugün yine ayrı bir efkardayım
Anlatsam da anlaşılmıyor
Oysa ki Silen senin cezan
Ah neler neler
Aklımdan geçenler
sen iftar et kendinle
Bak yarattığın eser x2
Ben buralardan gidicem
Kendime bir yol çizicem
Sadece seni değil
Beni yakan herkesi bir bir kalbime gömücem
Sen ağla ağlarken pişmanlıktan biticen
Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmüyecen
Ah neler neler
Aklımdan geçenler
sen iftar et kendinle
Bak yarattığın eser x2
Ben buralardan gidicem
Kendime bir yol çizicem
Sadece seni değil
Beni yakan herkesi bir bir kalbime gömücem
Sen ağla ağlarken pişmanlıktan biticen
Bende ki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmüyecen