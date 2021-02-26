Gülben Ergen Ben Buralardan Giderim sözleri! Gülben Ergen Ben Buralardan Giderim dinle!
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Gülben Ergen Ben Buralardan Giderim sözleri! Gülben Ergen Ben Buralardan Giderim dinle!

26.02.2021 10:34 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:37
Gülben Ergen Ben Buralardan Giderim sözleri! Gülben Ergen Ben Buralardan Giderim dinle!

Yeni yayınladığı albüm ile sevenlerinin karşısına çıkan Gülben Ergen, en sevilen şarkısı Ben Buralardan Giderim sözleri! Gülben Ergen Ben Buralardan Giderim dinle!

GÜLBEN ERGEN BEN BURALARDAN GİDERİM SÖZLERİ

Dokunmayın

Bugün yine ayrı bir efkardayım

Anlatsam da anlaşılmıyor

Oysa ki Silen senin cezan

Ah neler neler

Aklımdan geçenler

sen iftar et kendinle

Bak yarattığın eser x2

Ben buralardan gidicem

Kendime bir yol çizicem

Sadece seni değil

Beni yakan herkesi bir bir kalbime gömücem

Sen ağla ağlarken pişmanlıktan biticen

Bendeki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmüyecen

Ah neler neler

Aklımdan geçenler

sen iftar et kendinle

Bak yarattığın eser x2

Ben buralardan gidicem

Kendime bir yol çizicem

Sadece seni değil

Beni yakan herkesi bir bir kalbime gömücem

Sen ağla ağlarken pişmanlıktan biticen

Bende ki aşkı bulamayıp mutlu bir gün bile görmüyecen

GÜLBEN ERGEN BEN BURALARDAN GİDERİM DİNLE!

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