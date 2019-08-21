Gülbahçe Göleti çiftçiye "can suyu" olacak

21.08.2019 13:28

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyünde yapımı devam eden Gülbahçe Göleti tamamlandığında 5 bin 770 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağı bildirildi.

Karaşar köyü muhtarı Hasan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "En büyük hayalim köyümüze bir sulama göletinin yapılmasıydı çünkü gölet yapılması için uygun yerlerimiz vardı. Gölet yapımı için başvurumuzu yaptık, çok şükür kabul edildi ve 2017 yılında DSİ 19. Bölge Müdürlüğü çalışmalara başladı." dedi.

Göletin temelden yüksekliğinin 48,5 metre olduğunu dile getiren Kalkan, "1,58 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip gölet, çalışmaları tamamlanıp su toplandığı zaman, komşu köyümüz Hacımirza ile 5 bin 770 dekar alanda sulu tarım yapılabilecek. Pancar, bakliyat gibi ürünler ekerek bölgedeki tarımı artıracak ve çiftçinin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak. Çiftçiye an suyu olacak." diye konuştu.

Kalkan, göletin yüzde 31 fiziki çalışmasının tamamlandığını belirterek, "İnşallah göletimiz en kısa zamanda biter, bizler de sulu ziraata geçmenin mutluluğunu yaşarız." ifadelerini kullandı.

Gülbahçe Göleti'nin 16 milyon 625 bin liraya mal olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA