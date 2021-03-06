Gülay "Mucize" şarkı özleri! "Mucize" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Mucize" şarkı özleri!
İbo Show'da söylenen şarkısı izleyiclerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Mucize" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Mucize" şarkı özleri! Gülay "Mucize" şarkı özleri!
Ekranların sevilen programı İbo Show'da Gülay en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Gülay "Mucize" şarkı özleri! "Mucize" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Mucize" şarkı özleri!
MUCİZE SÖZLERİ
Bir gün gülersin, bir gün ağlarsın
Bir gün bulursun kendini yerde
Ama belli olmaz, hayat bu inanılmaz
Zengin de olsak aynı fakir de
Bir mucize tanrım bize
Hayat biraz gülsün diye
Günah değil, ayıp ne de
Tanrım bize mucize
Bir mucize tanrım bize
Hayat biraz gülsün diye
Günah değil, ayıp ne de
Tanrım bize mucize
Melek de olsak, şeytan da olsak
Toprak da olsak aynı ateşte
Bir mucize tanrım bize
Hayat biraz gülsün diye
Günah değil, ayıp ne de
Tanrım bize mucize
Bir mucize tanrım bize
Hayat biraz gülsün diye
Günah değil, ayıp ne de
Tanrım bize mucize
Bir mucize tanrım bize
Hayat biraz gülsün diye
Günah değil, ayıp ne de
Tanrım bize mucize
Bir mucize tanrım bize
Hayat biraz gülsün diye
Günah değil, ayıp ne de
Tanrım bize mucize
Söz: Tuna Kiremitçi