Gülay "Mucize" şarkı özleri! "Mucize" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Mucize" şarkı özleri!
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Gülay "Mucize" şarkı özleri! "Mucize" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Mucize" şarkı özleri!

06.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:31
Gülay

İbo Show'da söylenen şarkısı izleyiclerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Mucize" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Mucize" şarkı özleri! Gülay "Mucize" şarkı özleri!

Ekranların sevilen programı İbo Show'da Gülay en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Gülay "Mucize" şarkı özleri! "Mucize" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Gülay "Mucize" şarkı özleri!

MUCİZE SÖZLERİ

Bir gün gülersin, bir gün ağlarsın

Bir gün bulursun kendini yerde

Ama belli olmaz, hayat bu inanılmaz

Zengin de olsak aynı fakir de

Bir mucize tanrım bize

Hayat biraz gülsün diye

Günah değil, ayıp ne de

Tanrım bize mucize

Bir mucize tanrım bize

Hayat biraz gülsün diye

Günah değil, ayıp ne de

Tanrım bize mucize

Melek de olsak, şeytan da olsak

Toprak da olsak aynı ateşte

Bir mucize tanrım bize

Hayat biraz gülsün diye

Günah değil, ayıp ne de

Tanrım bize mucize

Bir mucize tanrım bize

Hayat biraz gülsün diye

Günah değil, ayıp ne de

Tanrım bize mucize

Bir mucize tanrım bize

Hayat biraz gülsün diye

Günah değil, ayıp ne de

Tanrım bize mucize

Bir mucize tanrım bize

Hayat biraz gülsün diye

Günah değil, ayıp ne de

Tanrım bize mucize

Söz: Tuna Kiremitçi

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