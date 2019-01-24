Gül Sunal'dan Yürek Burkan Ayşen Gruda Paylaşım: Tek Ben Kaldım
Usta sanatçı Ayşen Gruda'nın yaşamını yitirmesi üzerine Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Sunal, içinde Gruda'nın da olduğu fotoğrafı "Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan" notuyla paylaştı.
Usta sanatçı Ayşen Gruda'nın yaşamını yitirmesinin ardından Kemal Sunal'ın eşi ve oğlu duygulandıran paylaşımlarla dikkat çekti. Sunal'ın eşi Gül Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Ergin Orbey, Ayşen Gruda ve Adile Naşit'in olduğu kareyi duygusal bir notla paylaştı.
"TEK BEN KALDIM FOTOĞRAFTAN"
Toplu çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Gül Sunal, 30 Nisan 1976... Evlilik yıldönümümüz... Sevillanas. Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan..." notunu yazdı.
"YANINA GELİYOR İKİ GÖZÜNÜN ÇİÇEĞİ"
Sanatçı Ayşen Gruda'nın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu. Usta oyuncunun ardından dostları acılarını sosyal medyadan da paylaştı. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise sosyal medya sayfasından, Ayşen Gruda ile babası Kemal Sunal'ın birlikte olan olan Çöpçüler Kralı filmine ait fotoğrafını paylaşarak "Yanına geliyor iki gözünün çiçeği…" notunu ekledi.
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''bir ben kaldım geriye''. . . gül sunal da fatma girik gibi merhumun üzerinden rol çalıyor! ''benimle ilgilenin, bana bakın, boş verin ayşeni falanı filanı''. aman efendim yüce egonuzdan 5 dk lığına müsaade ederseniz, merhumu bir defnedelim bi 3ü 5i 7si çıksın sizinle de ilgileniriz. ama 5 dk müsaade.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mümtaz bak bakalım seninki olmuştu anladın dinsiz adam rahmet eyler soruya bakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaki garson da mı ölmüş??Cevap Yaz 2 Yayından KaldırARKADA Kİ GARSON: Hayır bro hayattayım2 Yayından Kaldır
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o filmlerdeki içtenlik yok bulunamaz artık. siz daha çok yaşarsınız tahminimce. sağlığınıza daha dikkat ettiğinizi umuyorum. kızıyorlar ama içki zararlı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır