Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi

Geçtiğimiz gün aracıyla Bebek'e giden oyuncu Gül Gölge, talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Seyir halinde ilerlerken sıkışan trafikte duran sunucu, bir anda yanına yanaşan bir aracın kendi aracına vurmasıyla ne yapacağını bilemedi.

Araçta çocukları Emir ve Ali ile birlikte olan Gül Gölge, aracından inip kaza yaptığı kişi ile konuştu. Sıkışan trafikte korna sesleri yükselince valeden yardım isteyen Gül Gölge, aracını kenara çektirdi.

"ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN"

Kazayı maddi hasar ile atlatan ünlü sunucu, şoförünü çağırıp konuyla ilgilenmesini istedi. Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Gül Gölge, "Hayatta her an her şey başımıza gelebilir. Çok şükür ki ufak bir kaza oldu, Allah beterinden saklasın" dedi.

Kaynak: Hürriyet