Gül Gölge kimdir? Gül Gölge hayatı ve biyografisi! Gül Gölge kaç yaşında, nereli?
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Gül Gölge kimdir? Gül Gölge hayatı ve biyografisi! Gül Gölge kaç yaşında, nereli?

18.11.2020 14:04 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:08
Gül Gölge kimdir? Gül Gölge hayatı ve biyografisi! Gül Gölge kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gül Gölge, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gül Gölge hakkında merak edilenler. Gül Gölge hayatı ve biyografisi. Gül Gölge kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gül Gölge merak konusu oldu. İşte Gül Gölge hakkında merak edilen Gül Gölge kimdir, Gül Gölge hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜL GÖLGE KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Eylül 1981

Kaç yaşında: 39yaşında

Nereli:İzmir

Boy: 1,82 m

Gül Gölge (28 Eylül 1981, İzmir), Türk TV sunucusu, manken ve oyuncu.

Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul'a gitmiş, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Film ve Televizyon Programcılığı eğitimi almıştır. 1997'de Türkiye Güzellik Yarışması finalistleri arasında yer almıştır.

Çiçek Taksi, Yapayalnız, Köpek ve daha başka filmlerde rol almıştır. 2005-2009 yılları arasında Kanal D'de Canlı Canlı programının sunuculuğunu yapmıştır. Ayrıca 2004 yılında bir filmde oynamıştır. 2016 itibarıyla Gardropp Savaşları adlı moda yarışmasında jüri göreviyle, yayın hayatına devam etmekteydi

Doğan Yayın Holding eski Başkan Yardımcısı Murat Saygı ile evlenip boşanmıştır. Bu evlilikten Ali ve Emir isminde iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

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