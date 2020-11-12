Gül böreği tarifi nasıl yapılır? 12 Kasım Masterchef yemekleri! Gül böreği malzemeleri nelerdir?

12 Kasım tarihinde ekranlara gelen Masterchef'te pek çok malzemeyle farklı yemekler yapıldı. 12 Kasım Masterchef yemekleri nelerdir? Gül böreği nasıl yapılır? Gül böreği püf noktaları nelerdir?

MasterChef 2020'de oldukça heyecanlı bir bölüm daha bu akşam TV8 izleyicileri ile buluşuyor ve dokunulmazlık oyunundaki değişiklikler heyecanı doruğa çıkarıyor! Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 12 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir börek düşünün, içinde de patatesin mükemmel lezzetini hayal edin.

Gül böreği hem öğrencinin kurtarıcısı hem de eve gelen ansız misafir için ne yapsam diye düşünen annenin. Her bütçenin dostu, hep zaman kurtarıcı bu tarif her öğüne de uyuyor. Dilerseniz sabah kahvaltısına hazırlayın ya da yanında bir yemekle akşam yemeğine uyarlayın. Çay saatlerinin en sevileni olduğunu belirtmemize de gerek dahi yok bizce.

Yerken siz nasıl olduğunu anlamadan da bitecek kendisi. Patatesler haşlansın, yufkalar serilsin, buyurun mutfağa.

GÜL GÖREĞİ MALZEMELERİ

3 adet yufka

İç harcı için:

4 adet orta boy haşlanmış patates

3-4 dal dereotu

5-6 dal maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı çörek otu

GÜL BÖREĞİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak yufkaya süreceğiniz sosu hazırlayın. Bir kaseye süt (sütün 3/4'ünü ilave edin) yağ ve yumurtayı alıp çırpın. Biraz tuz ve karabiber ekleyin.

Başka bir kaba maydanozları ve dereotlarını kıyarak koyun. Haşlanmış patatesleri biraz süt ile güzelce ezin ve ekleyin. Tuz ve karabiberini de ilave edin. Hepsini karıştırın.

Yufkayı tüm açın ve sosu sürün ardından D şeklinde kapatın ve ortadan ikiye kesin.

Ayrı iki parça elde edeceksiniz bu parçalara sostan sürün. Enine geniş kısma yatay olarak patatesli harçtan koyun ve sigara böreği sarar gibi sarın. Elde ettiğiniz uzun parçayı içe doğru sarın ve gül şekli verin.

Bütün yufkalara aynı işlemleri uyguladıktan sonra üzerlerine kalmışsa sosunuzdan dökün.

Yumurta sarını sürün ve çörekotu serperek 200 derecelik fırında 25 dakika kadar altı- üstü kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

Peynirli, patatesli, pırasalı ya da kıymalı yapabileceğiniz gül böreği nasıl yapılır? Ispanaklı gül böreği malzemeleri neler? MasterChef Türkiye ıspanaklı gül böreği tarifi haberimizde.

ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ TARİFİ! MASTERCHEF ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

3 adet günlük yufka

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

500 gramıspanak(bir büyük demet)

1 kase lor peyniri

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

Yapılışı;

Yufkaları üst üste dizin ve bir bıçak yardımıyla keserek toplamda 12 adet üçgen yufka elde edin.

Tavaya zeytinyağını ekleyin, ısıtın ve ardından ince ince kestiğiniz soğanları ekleyerek kısık ateşte pişirin.

İnce kestiğiniz ıspanakları da üzerine ekleyin ve suyunu salmadan altını kapayın.

Tavadaki karışımı ılıması için bir kaseye alın ve oda sıcaklığına geldiğinde lor peynirini de ekleyerek karıştırın ve Kestiğiniz üçgen yufkaların içinde fırça yardımıyla hazırladığınız yoğurtlu sosu yedirin.

Ruloyu bir kenardan tutarak içe doğru kıvırın ve gül böreği şeklini verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin ve sıcak servis edin. Afiyetler olsun!