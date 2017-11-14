Gugulumdakiler Tiyatrosu İzleyicileriyle Buluşuyor

MİZAH Sanatı Derneği Gugulumdakiler Tiyatrosu, 2017-18 sezonunu, 16 Kasım 2017 tarihinde 'Herkes Oyuncu' ile açıyor.



Oynadığı komedi oyunları ile çok beğenilen ve önemli bir seyirci kitlesi oluşan Mizah Sanatı Derneği Gugulumdakiler Tiyatrosu 2017-18 sezonuna 2 perdelik komedi 'Herkes Oyuncu' oyunu ile giriyor. Şükrü Üçüncü'nün yazdığı, Tamer Küçük'ün yönettiği oyun bu sezon yine komedi severleri peşinden sürükleyecek. 16 Kasım 2017 tarihinde saat 20.00'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi büyük salonda perdelerini açacak olan 'Herkes Oyuncu' oyunu kadrosunda; Hüseyin Sabri Kurtuldu, Tamer Küçük, Şükrü Üçüncü, Kübra Genç, Mahmut Mutaf, Murat Küçük, Asena Öztürk, Rüya Akgül, Aslan Kar, Oğuzhan Yılmaz, Ramazan Kılıç oyuncu olarak rol alıyor.



POLİS MERKEZİNDE YAŞANANLAR SAHNEDE



Oyun; gündelik yaşam ile ilgili olayları içeriyor. Anlatımın oyun içerisinde oyun şeklinde kurgulanması ve bir semt karakolunda geçiyor olması ile daha ilginç hale getiriliyor. Senaryoda polis merkezinde 24 saat içerisinde yaşanan hikayeler de ele almakta. Oyunda komşular arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hoş görüsüz davranışlardan dolayı meydana gelen kavgalar, hırsızlıklar, güvenin kötüye kullanılması gibi olaylar işlenecek. Prömier sonrası diğer sezon oyunları için ise şu takvim belirlendi: "29 Kasım 2017, 21 Aralık 2017, 4 Ocak 2018, 18 Ocak 2018, 1 Şubat 2018,15 Şubat 2018, 1 Mart 2018, 22 Mart 2018, 27 Mart 2018, 5 Nisan 2018, 21 Nisan 2018, 3 Mayıs 2018, 17 Mayıs 2018, 31 Mayıs 2018."



Oyun için biletler kentte bulunan Trabzon Sanatevi, Kalender Kafe ve Ra Kitapevinden temin edilebilecek. - Trabzon