Güdül'de Sorkun Mahallesi ziyaretçilerine doyumsuz doğa manzaraları vadediyor
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Güdül'de Sorkun Mahallesi ziyaretçilerine doyumsuz doğa manzaraları vadediyor

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül ilçesine bağlı Sorkun Mahallesi, yaylası, göleti ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Güdül ilçesine bağlı Sorkun Mahallesi, yaylası, göleti ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Sorkun Mahallesi, ormanlık alanları, milli parkı ve göletiyle seyrine doyulmaz manzaralara sahne oluyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Sorkun'da bulunan tabiat parkının 54 hektarlık alanı kapladığını söyledi.

Tabiat parkı içinde bulunan kır gazinosu ve muhteşem çam ormanları ile kaplı bulunan bir alan olduğunu anlatan Yalçın, "Yaylalarda karlar erimeye başladı, gölette de sular yükseliyor. Göletin çevresi sarı ve mor çiğdemlerle dolu. Mahalleye ve yaylaya ulaşım çok kolay. Doğal orman dokusu, yayla turizmi ve doğa fotoğrafçılığı açısından son derece önemli. Bölge yaban hayatı bakımından da oldukça zengin bir yer." dedi.

Yalçın, yaylada çadırlı kampçılık, olta balıkçılığı, yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve yıldız gözlemi yapılabileceğini kaydetti.

Güdül'de Sorkun Mahallesi ziyaretçilerine doyumsuz doğa manzaraları vadediyor
Güdül'de Sorkun Mahallesi ziyaretçilerine doyumsuz doğa manzaraları vadediyor
Güdül'de Sorkun Mahallesi ziyaretçilerine doyumsuz doğa manzaraları vadediyor
Güdül'de Sorkun Mahallesi ziyaretçilerine doyumsuz doğa manzaraları vadediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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