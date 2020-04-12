Güdül'de piknik alanları ve çay kenarlarına giden yollar kapatıldı Ankara'nın Güdül Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında piknik alanları ve çay kenarlarına giden yolları kapattı.

Ankara'nın Güdül Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında piknik alanları ve çay kenarlarına giden yolları kapattı.

Belediye başkanı Muzaffer Yalçın, cuma günü başlattıkları çalışma ile Kirmir çayı kenarlarına giriş yolları, Yeşilöz piknik ve mesire alanı, Sorkun mesire alanı ve İnönü mağaralar bölgesi piknik ve mesire yerlerine girişi kapattıklarını belirtti.

Söz konusu yerlerin jandarma ekiplerinin denetim ve kontrolünde bulunduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Belediye olarak resmi kuruların önlerine, müsait olan alanlara dezenfektan maddesi koydurduk. Buralarda çalışanların, içeriye girerken ellerini dezenfekte etmesini sağlamaya çalışacağız. Bunu kapalı pazar yeri girişine de koydurduk."

Kaynak: AA