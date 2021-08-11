Güdül'de kadınlar Tiftik keçisinin yününden kumaş üretecek
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Güdül'de kadınlar Tiftik keçisinin yününden kumaş üretecek

Güdül'de kadınlar Tiftik keçisinin yününden kumaş üretecek
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Güdül ilçesinde, Tiftik keçisinin yününün değerlendirilerek kadınların istihdamının sağlanması amacıyla kurulan Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne sağlanan dokuma tezgahlarıyla soft kumaşı üretimi yapılacak.

Ankara'nın Güdül ilçesinde, Tiftik keçisinin yününün değerlendirilerek kadınların istihdamının sağlanması amacıyla kurulan Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne sağlanan dokuma tezgahlarıyla soft kumaşı üretimi yapılacak.

Boyalı Mahallesi'ndeki Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tiftik keçisinin yünlerinden elde edilecek soft tiftik kumaşının üretilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden dokuma tezgahı talep etti.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kooperatife 5 dokuma tezgahı gönderdi.

Kooperatifçiler, dokuma tezgahlarla soft tiftik kumaşı dokuyacak.

Mahalle muhtarı ve Kooperatif Başkanı Bahriye Süer, kooperatif üyesi 15 ila 20 kadına dokuma konusunda eğitimlerin verileceğini söyledi.

Köylü kadınların genel itibarıyla dokumayı bildiklerini belirten Muhtar Süer, şöyle konuştu:

"Soft kumaşı, dokuma konusu çok hassas bir dokuma türüdür. Çok ince ve narindir. Köyümüzde bulunan Tiftik keçisinin de tiftiğini bu şekilde değerlendirmiş olacağız. Soft yün kumaşının eskilerde çok yaygın olduğunu öğrendik. Soft tiftiğinden dokunan kumaşın çok önemli bir kumaş olduğunu biliyoruz. Bu yüzden köyümüzde beslenen Tiftik keçisinin yününü böylece daha fazlasıyla değerlendirerek, ekonomiye kazandıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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