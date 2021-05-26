Güdül'de eski öğrenci yurdu otele dönüştürülecek
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Güdül'de eski öğrenci yurdu otele dönüştürülecek

Güdül'de eski öğrenci yurdu otele dönüştürülecek
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki eski öğrenci yurdunu 60 kişi kapasiteli otele dönüştüreceklerini bildirdi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki eski öğrenci yurdunu 60 kişi kapasiteli otele dönüştüreceklerini bildirdi.

Yalçın, yaptığı açıklamada, önceden öğrenci yurdu olarak kullanılan ve belediyeye devredilen binayı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yardım ve destekleriyle otele dönüştürme çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Otelin konaklama alanında önemli bir hizmet vereceğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu bina tamamlandığında 60 kişi kapasiteli otel ve restoran, 23 standart odası, 2 süit odası ve açık hava düğün salonuyla hizmet verecek. İlçemizi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistin bundan böyle konaklayabileceği çok güzel mekanı olacak. Başkente gelen yerli ve yabancı konukları bundan böyle sessiz ve sakin şehir Güdül'de ağırlayacağız, bölgedeki doğal güzellikleri görmelerini sağlayacağız."

Güdül'de eski öğrenci yurdu otele dönüştürülecek
Güdül'de eski öğrenci yurdu otele dönüştürülecek
Güdül'de eski öğrenci yurdu otele dönüştürülecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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