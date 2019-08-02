Güdül'de çocuk oyun alanları yenileniyor

Güdül Belediyesi, ilçede bulunan parklardaki çocuk oyun alanlarını yenileme çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine, parklarda bulunan ve yıpranmış çocuk oyun gruplarını yenilediklerini söyledi.

Geleceğin teminatı çocukların daha iyi ortamlarda vakit geçirmelerine ve oyun oynamalarına imkan sağlamaya çalıştıklarını belirten Yalçın, "Yenileme çalışmasına başladık. Çocuklarımızın parklarda daha eğlenceli ve güvenli zaman geçirmeleri için belediye olarak bu çalışmaları başlattık. Kullanım ömrünü tamamlamış oyun gruplarının tespitini yaptık ve yenileniyoruz." dedi.

Kaynak: AA