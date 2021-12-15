Güdül'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Güdül'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Güdül'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güdül ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sorkun Mahallesi'nde Fahrettin Savaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle Muhtarı İsmail Güngör, mahalle sakinlerinin de desteği ile yangını söndüren ekiplere teşekkür etti.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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