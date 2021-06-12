Güdül Belediyesi yeni nesil arşivleme sistemi oluşturdu
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Güdül Belediyesi yeni nesil arşivleme sistemi oluşturdu

Güdül Belediyesi yeni nesil arşivleme sistemi oluşturdu
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Güdül Belediyesi, "yeni nesil arşivleme" odası oluşturdu.

Güdül Belediyesi, "yeni nesil arşivleme" odası oluşturdu.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada belediye olarak yaptıkları çalışmalar dahilinde belediyenin ve ilçenin bilgi deposu olacak, arşivleme sistemini kurduklarını söyledi.

Belediye olarak Devlet Malzeme Ofisinden satın aldıkları yeni nesil arşivleme sistemini belediye hizmet binasına kurduklarını belirten Yalçın, "Bbundan böyle gerek belediyemizin, gerekse ilçemizin gerçek anlamda bir bilgi deposu oluşmuş olacak." dedi.

Bu çalışmayla birlikte e- arşiv sisteminin de alt yapısını oluşturduklarını vurgulayan Yalçın, "Güdül Belediyesi olarak her alanda teknolojiyi takip ediyor ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Güdül Belediyesi yeni nesil arşivleme sistemi oluşturdu
Güdül Belediyesi yeni nesil arşivleme sistemi oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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