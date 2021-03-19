Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?

19.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:21
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan ve başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandıracağı Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ekrana gelecek Camdaki Kız'ın bilinmeyen hikayesi...

Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı ekrana gelen Camdaki Kız dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede merak konusu oldu. Başrolünü Burcu Biricik'in canlandıracağı Camdaki Kız dizisinde izleyici ekrana kilitleyecek bir aşk hikayesi işlenecek.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda ise Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi anlatıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Ayşegül Çınar Aslıhan Karalar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:23:35. #1.14#
title