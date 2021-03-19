Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?
19.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:21
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan ve başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandıracağı Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ekrana gelecek Camdaki Kız'ın bilinmeyen hikayesi...
Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı ekrana gelen Camdaki Kız dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede merak konusu oldu. Başrolünü Burcu Biricik'in canlandıracağı Camdaki Kız dizisinde izleyici ekrana kilitleyecek bir aşk hikayesi işlenecek.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan videoda ise Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi anlatıldı.