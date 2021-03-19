Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan ve başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandıracağı Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İşte güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle ekrana gelecek Camdaki Kız'ın bilinmeyen hikayesi...