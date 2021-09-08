Güce Kaymakamlığına atanan Serkan Böyük görevine başladı

Giresun'un Güce ilçesi Kaymakamlığına atanan Serkan Böyük, görevine başladı.

Giresun'un Güce ilçesi Kaymakamlığına atanan Serkan Böyük, görevine başladı.

Kaymakam Böyük, AA muhabirine, Güce ilçesinde görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Önceliğin vatandaşa ve millete hizmet etmek olduğunu belirten Böyük, şöyle konuştu:

"Bu güzel ilçede bulunma ve halkımıza hizmet etme imkanı bulduğum için kıvanç duymaktayım. Görev sürem boyunca vatandaşlarımızın mutlu huzurlu yaşamaları ve sorunlarını çözme konusunda elimden gelen tüm gayreti göstereceğim."

Böyük, kapısının her zaman Güce halkına açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayri Bahadır