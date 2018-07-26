Gucci, Moda Dünyasında İlkleri Yaşatmaya Devam Ediyor

Defile, markanın Fransa'ya duyduğu saygı kapsamında yürüttüğü kampanyanın üçüncü ve son ayağını oluşturuyor. Pre-Fall reklam kampanyası dahilinde, 1968 Mayıs ayında Paris'te yaşanan öğrenci olaylarını konu edinen bir filmle Ocak ayında bu kampanyanın startını veren Gucci, ardından 2019 Cruise defilesi için de Arles'deki Promenade Des Alyscamps'ın yolunu tutmuştu.

Théâtre Le Palace, bugüne dek genç nesillere ilham veren bir (alt)kültürü yaşatan mekan olmasıyla modaevinin vizyonuyla son derece benzerlik gösteriyor.