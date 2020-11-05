Guatemala'yı Eta kasırgası vurdu: 4 ölü
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Guatemala'yı Eta kasırgası vurdu: 4 ölü

05.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:09
Guatemala'yı Eta kasırgası vurdu: 4 ölü

Guatemala'da Eta fırtınasının neden olduğu heyelanda 4 kişinin öldüğü açıklandı.

Guatemala'da Eta fırtınasının neden olduğu heyelanda 4 kişinin öldüğü açıklandı.

Guatemala'da etkili olan Eta kasırgası ikisi çocuk,4 kişinin ölümüne neden oldu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, 3 Kasım'da Eta kasırgası Nikaragua'yı Kuzey Karayip Kıyısı Özerk Bölgesi'nde bulunan Puerto Cabezas (Bilwi) kentinde etkili oldu. Derecesinin "kategori 4" olduğu ifade edilen kasırganın saatte 230 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.Kasırga nedeniyle acil durum ilan edilen Guatemala'da halka, sel ve toprak kaymalarına karşı uyarılarda bulundu.


- Guatemala

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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