GUATEMALA - Meksika'dan sınır dışı edilen Guatemalalı göçmenler

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Meksika'ya gelerek kuzeye doğru ilerlemeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 100'den fazla göçmen, Meksikalı yetkililerce uçağa bindirilerek ülkesine gönderildi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Meksika'ya gelerek kuzeye doğru ilerlemeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 100'den fazla göçmen, Meksikalı yetkililerce uçağa bindirilerek ülkesine gönderildi. Başkent Guatemala'daki La Aurora Uluslararası Havaalanı'na gelen göçmenler, işlemleri yapılmak üzere bir süre bekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Luis Vargas