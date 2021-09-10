GUATEMALA - Meksika'dan sınır dışı edilen Guatemalalı göçmenler
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GUATEMALA - Meksika'dan sınır dışı edilen Guatemalalı göçmenler

Anadolu Ajansı / Luis Vargas - Haberler | Güncel

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Meksika'ya gelerek kuzeye doğru ilerlemeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 100'den fazla göçmen, Meksikalı yetkililerce uçağa bindirilerek ülkesine gönderildi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'dan Meksika'ya gelerek kuzeye doğru ilerlemeye çalışan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 100'den fazla göçmen, Meksikalı yetkililerce uçağa bindirilerek ülkesine gönderildi. Başkent Guatemala'daki La Aurora Uluslararası Havaalanı'na gelen göçmenler, işlemleri yapılmak üzere bir süre bekledi.

GUATEMALA - Meksika'dan sınır dışı edilen Guatemalalı göçmenler
GUATEMALA - Meksika'dan sınır dışı edilen Guatemalalı göçmenler
GUATEMALA - Meksika'dan sınır dışı edilen Guatemalalı göçmenler
GUATEMALA - Meksika'dan sınır dışı edilen Guatemalalı göçmenler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Luis Vargas

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