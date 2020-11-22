Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi
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Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi

22.11.2020 11:36 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:44

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da hükümetin 2021 bütçesinde eğitim ve sağlık harcamalarında kesintiye gitme kararını protesto eden göstericiler, Kongre binasına zorla girip binayı ateşe verdi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da binlerce kişi, hükümetin 2021 bütçesinde eğitim ve sağlık harcamalarında kesintiye gitmesi kararını protesto etti.

Ãœlke basınında çıkan habere göre, söz konusu bütçe kesintilerine karşı çıkan binlerce öğrenci, işçi sendikaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, başkent Guatemala'daki Ulusal Kültür Sarayı'nın bulunduğu alanda toplandı.

Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi

Sakin başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi

KONGRE BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Kimi göstericilerin Kongre binasına zorla girip binayı ateşe vermesi üzerine, bazı mobilya ve büro malzemeleri büyük zarar gördü.

Polisin Kongre binasına giren grupları çıkarmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunduğu olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi

"KAMU MALLARINA ZARAR VERİLMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Twitter'dan yaptığı açıklamada, herkesin yasalara göre gösteri ve toplanma hakkı olduğunu söyledi.

Giammattei, "Kamu mallarına ve özel mülkiyete zarar verilmesine müsaade edemeyiz. Yasalarca belirtilmiş kuralların dışına çıkanlar bunun bedelini ödeyecektir." dedi.

Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi

Guatemala Kongresi'nde hafta içinde yapılan oylamada "2021 Ulusal Bütçesi" 114 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.

Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi

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