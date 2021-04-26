GTFO sistem gereksinimleri nedir? GFTO nasıl oynanır?
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GTFO sistem gereksinimleri nedir? GFTO nasıl oynanır?

GTFO sistem gereksinimleri nedir? GFTO nasıl oynanır?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Son zamanların popüler hayatta kalma oyunu GFTO nedir? Yaratıkların istila ettiği bir yeraltında kompleksinde verilen mücadeleyi konu alan korku oyunu GFTO'nun sistem gereksinimleri nedir?

GFTO, İsveş indie stüdyo 10 Chambers Collective tarafından geliştirip yayınlanan bir hayatta kalma korku oyunudur. GFTO ilk kez 9 Aralık 2019'da Microsoft Windows ve Steam için erken erişimle çıkışını yaptı. Tam sürümünün ise ne zaman çıkacağını dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Twitch kullanıcılarının güncel olarak beğenerek oynadığı GFTO, gerçek bir meydan okuma arayan hardcore oyuncular için 4 kişilik bir aksiyon-korku barındıran nişancı oyunudur.GFTO, takım tabanlı bulmaca çözme ve yüksek yoğunluklu savaş sunuyor. Oyuncular, korkunç yaratıklar tarafından istila edilen bir yeraltı kompleksinden değerleri eşyaları çıkarmaya çalışan mahkum ekibi olarak oynayacaklar. Peki, son zamanların bu popüler korku oyunu GFTO'nun sistem gereksinimleri nelerdir?

GFTO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7/ 8 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5 2500K veya AMD Ryzen 3 1600
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660/ AMD Radeon R7 240
  • VRAM: 2 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i7 4790K veya AMD Ryzen 5 2600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ AMD Radeon RX 560
  • VRAM: 4 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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