GTA Trilogy'de kullanıcıları bıktıran yağmur efektini modderlar çözüyor

Oyuncuların Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition hakkında fark ettiği birçok hatalardan biri oyunun yağmur efektidir. Oynanışa oldukça rahatsızlık veren yağmur efekti oyunda fark edilmesi üzerine sosyal medyada oldukça dalga konusu haline geldi.

Modder'lar yağmuru daha şeffaf hale getirerek yağmuru iyileştirmeye çalışıyorlar. Gta Trilogy Mods, Patreon üzerinden indirilen bir 1.1 ücretsiz sürümü olsa da sürüm 1.2 erişim için Patreon hesabına abone olmanız gerekmektedir.

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Gta forumlarında İnsane666, GTA 3'te daha iyi yağmur modlarının yanı sıra, üçleme sayfası yayına girdiğinde Nexus Mods'a gelecek olan kırık, boşa harcanmış menü ekranlarına sahiptir.

Şu anda oldukça yayılmış olsa da, Trilogy'nin modding sahnesi zaten birden fazla projede çok çalışıyor. Ayrıca ek olarak GTA Trilogy'de eksik olan şarkıları da geri getirmeye çalışılıyor.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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