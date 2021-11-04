GTA 6'nın Geliştirme Süreci İçin Çarpıcı İddia: Rockstar'ın En Karmaşık Projesi

Söylentiye göre Gta 6'nın geliştirme süreci "karmakarışık" bir şekilde ve oyunun yapımı birden fazla kez sıfırlandı.

Rockstar Mag'den Chris Klippel yayınladığı son videosunda, Rockstar Games'in merakla beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto 6'nın yapım süreciyle ilgili çeşitli iddialar ortaya attı. NeoGAF forumundaki bir üye tarafından İngilizceye çevrilen videodaki bilgilere göre; Klippel, GTA 6'nın geliştirme süreci için "Gerçekten sadece büyük bir karmaşa. [Bu bilgilerin] bana doğrulandığını söyleyebilirim ve detaylara giremem ancak Rockstar'ın kuruluşundan bu yana en kaotik projesi." ifadelerini kullandı.

Red Dead Redemption 2 ve GTA 4'ün geliştirme sürecinde yaşanan sorunlara atıfta bulunan Chris Klippel, "Onlar, bunun [GTA 6] yanında hiçbir şey kalır" diyerek oyunun geliştirme sürecindeki problemlerin çok ciddi olduğunu öne sürdü.

Klippel, Grand Theft Auto 6'nın yapım aşamasındaki sorunların senaryoda yaşanan birden fazla değişimden kaynaklandığını ve bunlar arasında oyunun hikayesinin, karakterlerinin, geçtiği dönemin ve haritanın yer aldığını belirtti. Rockstar'ın bunları "2014'ten beri birden fazla kez değiştirdiğini" ve 2019'da oyunun yapım sürecinin tamamen sıfırlandığını (reboot edildiğini) iddia eden Chris Klippel, firmanın aslında GTA 6'yı 2020'nin bahar döneminde resmen duyurmayı planladığını söyledi.

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Öte yandan, aynı videoda GTA 6'nın yapımında yaşanan zorlukların bazılarının Rockstar Games'in kurucu ortaklarından Dan Houser'ın stüdyodan ayrılışıyla ilgili olabileceği de iddia edildi. Klippel, Dan Houser'ın projeden ve stüdyodan ayrılmasının "sıradan" bir durum olmadığını, doğrudan oyunun reboot edilmesi ile bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Bundan önce de GTA 6'nın geliştirme süreciyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış, Rockatar'ın bu projeye odaklanmak için yeterli zaman ayırmadığı ve GTA 6'nın çıkış yapmasının 2025 yılını bulabileceği söylenmişti.

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