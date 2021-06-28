GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6'da yer alacak rap yıldızı kim?

Oyun sektörünün önemli isimlerinden Tom Henderson, Rockstar'ın uzun bir zamandır beklenen yeni oyunu GTA 6'nın tahmini çıkış tarihini duyurdu. GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6'da yer alması beklenen rap yıldızı kim? İşte detaylar!

Rockstar'ın popüler serisi GTA'nın altıncı oyununun ne zaman geleceği oyunseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Oyun sektörünün saygın isimlerinden olan Tom Henderson yaptığı açıklamalar ile birçok oyunseveri hayal kırıklığına uğrattı. GTA 5'in üstünden geçen sekiz yılın ardından, hayranlar altıncı ana oyunun özlemini çekiyor. Ancak bunun yerine Rockstar hâlâ GTA 5'i yeni içerikler ve yeniden düzenlemeler ile destekliyor.

GTA 6, 2024 VEYA 2025 YILINA KADAR PİYASAYA SÜRÜLMEYEBİLİR!

Tom Henderson, genellikle Call of Duty ve Battlefield oyunlarında yaptığı sızıntılar ile tanınsa da, GTA 6 hakkında bazı bilgileri detaylandıran yeni bir video yayınlandı. Henderson daha önce, GTA 6'nın oyun içinde bir kripto para birimine sahip olacağını iddia etmişti. Bu kez ise GTA 6'nın 2024 veya 2025 yıllarına kadar piyasaya sürülmeyeceğini ifade ediyor. Daha önce 2023/2024 yıllarını muhtemel gördüğünü belirten isim, Rockstar'ın önceki projelerindeki yoğun kriz raporlarının ardından şirketin, çalışanlarının refahına daha fazla odaklandığına inanıyor. Hatırlanacağı üzere, geliştirici ekip pandemi sırasında evden çalışmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca Henderson, Rockstar'ın GTA 6'yı duyurduktan sonra ertelemeyi planlamadığını ve çıkış tarihinden %100 emin olana kadar herhangi bir açıklama yapmayacağını da belirtiyor. Rockstar, kârını en üst seviyeye ulaştırmak ve muhtemelen GTA 5'in ilk çıkışında belirlediği rekorları kırmak isteyeceğinden, mümkün olduğunca en büyük kitlelere ulaşmayı hedefleyecektir.

DR. DRE GTA 6'DA YER ALACAK MI?

GTA 6 ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak takip eden internet kullanıcıları, Take-Two Interactive'in "rapponator.com" alan adını kaybettirdiğini tespit ettiler. Bu isim bakıldığı zaman bir şey ifade etmese de, RockStar Games'in "Beaterator" isimli müzik karıştırma yazılımının ismine çok benziyor. Oyunseverler de bu yazılımın Take-Two Interactive tarafından geliştirildiğini ve "rapponator" olarak isimlendirileceğine inanıyor.

Rockstar Games, 2020'nin sonunda GTA Online için "Cayo Perico Heist" isimli bir güncelleme yayınlamıştı. Bu güncellemeyle dünyaca ünlü rap yıldızı Dr. Dre ile tanışma imkanı yakalayan oyuncular, yıldız ismin GTA 6'da yer alacağı konusunda hemfikir görünüyor.