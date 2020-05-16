GTA 5 PC Hileleri Nasıl Yapılır? GTA 5 Hileleri
Oyuncular GTA 5 PC hileleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Oyunun Epic Games Store'da ücretsiz olarak dağıtılmasının ardından pek çok oyuncu karantina günlerinde Grand Theft Auto V oynamaya başladı.
Oyuncular GTA 5 PC hileleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Oyunun Epic Games Store'da ücretsiz olarak dağıtılmasının ardından pek çok oyuncu karantina günlerinde Grand Theft Auto V oynamaya başladı. Bu yazımızda Grand Theft Auto V PC hileleri hakkında detayları sizlerle paylaşıyoruz.
GTA 5 PC Hileleri Neler?
Hileler sayesinde oyundaki pek çok kısıtlamadan kolayca kurtulmak mümkün hale geliyor. Özellikle görev yapmak istemeyen ve sınırsız bir şekilde oyunun açık dünyasında her istediğini yapmak isteyen oyuncular aradıklarını kolayca bulabilmekte.
Hile kodları şu şekilde:
Aranma seviyesini düşürme: LAWYERUP
Aranma seviyesini artırma: FUGITIVE
Ölümsüzlük: PAINKILLER
Maksimum sağlık ve zırh: TURTLE
Daha hızlı koşma: CATCHME
Daha hızlı yüzme: GOTGILLS
Süper atlama/ zıplama: HOPTOIT
Sarhoş modu: LIQUOR
Yönetmen modu: JRTALENT
Ağır çekim: SLOWMO
Hava durumu değiştirme: MAKEITRAIN
Tüm silahları alma: TOOLUP
Paraşüt alma: SKYDIVE
BMX bisiklet: BANDIT
Duster uçağı: FLYSPRAY
Rapid GT araba: RAPIDGT
Helikopter: BUZZOFF
Golf arabası: HOLEIN1
Çöp arabası: TRASHED
Limuzin: VINEWOOD
Patlayan yumruklar: HOTHANDS
Patlayıcı mermiler: HIGHEX
Ateşli mermiler: INCENDIARY
GTA 5 Konusu
Rockstar Games tarafından 2015 yılında PC sürümü çıkartılan ve Los Santos şehrinde geçen oyunda Franklin Clinton, Michael de Santa ve Trevor Philips isimli karakterlerden istediğiniz birini seçiyor ve yönetiyorsunuz. Karakterler kendilerini suç dünyasının, Amerikan hükümetinin ve eğlence sektörünün birbiri içine geçmiş ağlarında bulmakta ve Los Santos şehri genelinde tehlikeli soygunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Oyunda karakterler arasında geçiş yapabilme imkanı bulunuyor. Macera ve heyecan dolu oyun milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanmakta.
GTA 5 Sistem Gereksinimleri
Minimum GTA 5 sistem gereksinimleri şu şekilde:
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
İşlemci: Intel Core 2 Dört Çekirdekli İşlemci Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs)/ AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci (4 CPUs) @ 2.5GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB/ AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
Depolama: 72 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu
Önerilen GTA 5 sistem gereksinimleri şu şekilde:
İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs)/ AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB/ AMD HD7870 2GB
Depolama: 72 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu