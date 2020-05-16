GTA 5 PC Hileleri Nasıl Yapılır? GTA 5 Hileleri Oyuncular GTA 5 PC hileleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Oyunun Epic Games Store'da ücretsiz olarak dağıtılmasının ardından pek çok oyuncu karantina günlerinde Grand Theft Auto V oynamaya başladı.

Oyuncular GTA 5 PC hileleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Oyunun Epic Games Store'da ücretsiz olarak dağıtılmasının ardından pek çok oyuncu karantina günlerinde Grand Theft Auto V oynamaya başladı. Bu yazımızda Grand Theft Auto V PC hileleri hakkında detayları sizlerle paylaşıyoruz.

GTA 5 PC Hileleri Neler?

Hileler sayesinde oyundaki pek çok kısıtlamadan kolayca kurtulmak mümkün hale geliyor. Özellikle görev yapmak istemeyen ve sınırsız bir şekilde oyunun açık dünyasında her istediğini yapmak isteyen oyuncular aradıklarını kolayca bulabilmekte.

Hile kodları şu şekilde:

Aranma seviyesini düşürme: LAWYERUP

Aranma seviyesini artırma: FUGITIVE

Ölümsüzlük: PAINKILLER

Maksimum sağlık ve zırh: TURTLE

Daha hızlı koşma: CATCHME

Daha hızlı yüzme: GOTGILLS

Süper atlama/ zıplama: HOPTOIT

Sarhoş modu: LIQUOR

Yönetmen modu: JRTALENT

Ağır çekim: SLOWMO

Hava durumu değiştirme: MAKEITRAIN

Tüm silahları alma: TOOLUP

Paraşüt alma: SKYDIVE

BMX bisiklet: BANDIT

Duster uçağı: FLYSPRAY

Rapid GT araba: RAPIDGT

Helikopter: BUZZOFF

Golf arabası: HOLEIN1

Çöp arabası: TRASHED

Limuzin: VINEWOOD

Patlayan yumruklar: HOTHANDS

Patlayıcı mermiler: HIGHEX

Ateşli mermiler: INCENDIARY

GTA 5 Konusu

Rockstar Games tarafından 2015 yılında PC sürümü çıkartılan ve Los Santos şehrinde geçen oyunda Franklin Clinton, Michael de Santa ve Trevor Philips isimli karakterlerden istediğiniz birini seçiyor ve yönetiyorsunuz. Karakterler kendilerini suç dünyasının, Amerikan hükümetinin ve eğlence sektörünün birbiri içine geçmiş ağlarında bulmakta ve Los Santos şehri genelinde tehlikeli soygunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Oyunda karakterler arasında geçiş yapabilme imkanı bulunuyor. Macera ve heyecan dolu oyun milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanmakta.

GTA 5 Sistem Gereksinimleri

Minimum GTA 5 sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core 2 Dört Çekirdekli İşlemci Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs)/ AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci (4 CPUs) @ 2.5GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB/ AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

Önerilen GTA 5 sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs)/ AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB/ AMD HD7870 2GB

Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu