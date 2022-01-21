GTA 5 Online'a çevre dostu SUV geldi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GTA 5 Online'a çevre dostu SUV geldi!

GTA 5 Online'a çevre dostu SUV geldi!
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

GTA 5 Online'a gelen en son güncelleme The Contract ile elektrikli SUVs Obey I-Wagen, Southern S.A. Super Autos'a eklendi.

Obey I-Wagen, GTA Online'a 20 Ocak 20222deki 1.58 The Contract güncellemesi ile geldi. Elektrikli SUV I-Wagen, Southern S.A. Super Autos'tan 1.729.000 dolara satın alınabiliyor.

Obey I-Wagen, 2018 Audi e-tron SUV, ikinci nesil Audi Q5 araçlarından esinlenmiştir. Obey I-Wagen, 147,25 km/s'ye kadar hızlanmaktadır. Ayrıca I-Wagen'ı 1.032.000 dolara satabilirsiniz.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Southern San Andreas Super Autos'un yaptığı açıklamada, "Geleceğe bakmanın zamanı geldi ama işleri ağırdan almalısın. Dünya Barışı mı? Hayır, Teşekkürler. Evrensel sağlık hizmeti mi? Gtfo. Tamamen elektrikli bir SUV mu? Tamam. Bu bir başlangıç. İleri görüşlü Obey I-Wagen: üzerinde adın yazılı bir santim ozon var." sözlerine yer verdi.

GTA 5 Online'a çevre dostu 2018 Audi e-tron SUV geldi!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Grand Theft Auto 5, Grand Theft Auto, GTA Online, GTA 5, Audi, Gamegar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title