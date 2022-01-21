GTA 5 Online'a çevre dostu SUV geldi!

Obey I-Wagen, GTA Online'a 20 Ocak 20222deki 1.58 The Contract güncellemesi ile geldi. Elektrikli SUV I-Wagen, Southern S.A. Super Autos'tan 1.729.000 dolara satın alınabiliyor.

Obey I-Wagen, 2018 Audi e-tron SUV, ikinci nesil Audi Q5 araçlarından esinlenmiştir. Obey I-Wagen, 147,25 km/s'ye kadar hızlanmaktadır. Ayrıca I-Wagen'ı 1.032.000 dolara satabilirsiniz.

Southern San Andreas Super Autos'un yaptığı açıklamada, "Geleceğe bakmanın zamanı geldi ama işleri ağırdan almalısın. Dünya Barışı mı? Hayır, Teşekkürler. Evrensel sağlık hizmeti mi? Gtfo. Tamamen elektrikli bir SUV mu? Tamam. Bu bir başlangıç. İleri görüşlü Obey I-Wagen: üzerinde adın yazılı bir santim ozon var." sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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