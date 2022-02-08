GTA 5, 2021'in son çeyreğinde milyonlarca satmaya devam etti - Haberler
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GTA 5, 2021'in son çeyreğinde milyonlarca satmaya devam etti

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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GTA 5, 2021'in son çeyreğinde milyonlarca satmaya devam etti

Take Two Interactive'in yayınladığı mali bilançoda Grand Theft Auto 5, 2021'in son çeyreğinde 5 milyon adet satış daha gerçekleştirdiğini açıkladı.

Video oyun yapımcısı ve dağıtımcısı Take-Two Interactive, 160 milyon GTA V, 10 milyon GTA Trilogy ve 43 milyon adet ise Red Dead Redemption 2'nin satış yaptığını bildirdi.

9 YIL SONRA DA MİLYONLARCA SATIŞ YAPMAYA DEVAM EDİYOR

GTA V'in 2013'teki lansmanından bu yana benzeri görülmemiş bir satış kaydetti. Grand Theft Auto V'in piyasaya sürüldüğünden bu yana 160 milyon adet satıldığı açıklandı. Özellikle aradan 9 yıl geçmesine rağmen 2021 yılının son çeyreğinde 5 milyon adet satış daha yapması üzerine benzeri görülmemiş bir satış yaptı.

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GTA Trilogy'nin zorlu geçen lansmanı sonrası kullanıcılar tarafından olumsuz eleştirme yağmuruna tutulan GTA Trilogy için Take Two CEO'su Strauss Zelnick, "Sanırım hepimiz ilk kalitesi konusunda biraz hayal kırıklığına uğradık. Endişelerin çoğunun düzeltilmesine gerçekten minnettarız. Hala yapılacak işler var." sözlerine yer verdi. GTA Trilogy'nin ise lansmanından bu yana 10 milyon adet satış yaptığı bildirildi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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