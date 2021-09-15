GSB'den gelen mesaj ne, mesajda ne yazıyor?

KYK yurt sonuçları için beklenti içerisinde olan öğrenciler, cep telefonlarına gelen GSB mesajı ile sonuç beklentisine girdi. Mesajın metnini görüntüleyen ancak mesaj içeriğini açamayan pek çok öğrenci, mesajdaki linkte ne olduğunu araştırmaya başladı. P Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GSB'DEN GELEN MESAJ NE?

Bakanlıktan gönderilen mesajda, "Sevgili öğrenci arkadaşım ....; GSB Yurtları için başvurunu aldık. Mesajın devamı için bağlantıyı tıkla" ifadeleri yer alıyordu. Ancak öğrencileri bir bölümü, bu linkin çalışmadığını ifade etti.

KYK YURT SONUÇLARI SANILDI

Öğrenciler gelen mesajın sonuç açıklama duyurusu olduğunu zannetti ve kısa süreli bir heyecan yaşadı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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