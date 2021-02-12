GS Warriors - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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GS Warriors - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12.02.2021 01:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 01:31
GS Warriors - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün GS Warriors - Orlando Magic maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler GS Warriors - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, GS Warriors - Orlando Magic maçı gerçekleşecek. Peki, GS Warriors - Orlando Magic maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

GS WARRİORS - ORLANDO MAGİC MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, GS Warriors - Orlando Magic maçı Oakland'da Oracle Arena'da oynanacak. GS Warriors - Orlando Magic maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GS WARRİORS - ORLANDO MAGİC MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 12 Şubat Cuma günü oynanacak GS Warriors - Orlando Magic maçı, Türkiye saatiyle 06.00'da başlayacak.

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