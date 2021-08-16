GS Randers maçı ne zaman? Randers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off mücadelesine çıkacak olan temsilcimiz Galatasaray, Randers ile mücadele edecek. Rövanşlı olarak gerçekleşecek mücadelelerin ilkine deplasmanda çıkacak olan Galatasaray, Randers karşısında önemli bir mücadele verecek. Peki, Randers -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Randers -Galatasaray hangi kanalda canlı izlenebilecek?