GS Randers maçı ne zaman? Randers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off mücadelesine çıkacak olan temsilcimiz Galatasaray, Randers ile mücadele edecek. Rövanşlı olarak gerçekleşecek mücadelelerin ilkine deplasmanda çıkacak olan Galatasaray, Randers karşısında önemli bir mücadele verecek. Peki, Randers -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Randers -Galatasaray hangi kanalda canlı izlenebilecek?
UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off mücadelesine çıkacak olan temsilcimiz Galatasaray, Randers ile mücadele edecek. Rövanşlı olarak gerçekleşecek mücadelelerin ilkine deplasmanda çıkacak olan Galatasaray, Randers karşısında önemli bir mücadele verecek. Peki, Randers -Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Randers -Galatasaray hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte detaylar haberimizde...
RANDERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Randers Galatasaray ilk maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak ve maç Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta oynanacak.
RANDERS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Randers-Galatasaray Maçı, saat 20:00 başlayacak.
RANDERS - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Randers ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Randers'da, Cepheus Park Stadyumu'nda oynanacak.
RANDERS GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Randers Galatasaray rövanş maçı 26 Ağustos'ta oynanacak.