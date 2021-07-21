GS PSV maçı ne zaman? GS maçı hangi gün, hangi kanalda?

Ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV'ye konuk olacak. Galatasaray'da 7 önemli eksik var ama Fatih Terim ve öğrencileri, Philips Stadı'ndan avantajlı bir skorla ayrılmaya kararlı. Peki, PSV - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? GS PSV maçı ne zaman? GS maçı hangi gün, hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...

GS PSV maçı ne zaman? GS maçı hangi gün, hangi kanalda? sorularının yanıtları merak edildi. Spor Toto Süper Ligi Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da, hedef Şampiyonlar Ligi! Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bununla beraber Galatasaray'da, 2 futbolcu corona virüsüne (koronavirüs) yakalandı.

GS PSV MAÇI NE ZAMAN?

Gruplara katılmak için 3 tur atlaması gereken Galatasaray'ın, ilk maçında rakibi PSV ile 21 Temmuz Çarşamba günü Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşma saat 22:00'dan itibaren TV8 ekranlarında yayınlanacak.

GALATASARAY-PSV MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, PSV ile karşılaşacağı ikinci maçı ise evinde oynayacak olan Aslan, rövanş maçını ise 27 Temmuz 2021 tarihinde Türk Telekom Stadyumunda oynayacak.

GALATASARAY İLE PSV ARASINDAKİ SON MAÇ

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği rakibi PSV ile en son hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. 18 Temmuz 2018 tahinde oynana maçı 3-1 kaybeden temsilcimizin tek golünü Martin Linnes atarken, PSV'nin gollerini ise Bergwijn, Malen ve Gakpo kaydetti.

GALATASARAY-PSV DAHA ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR

Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY TURU GEÇEMEZSE

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

PSV GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray'da yeni transferler Alparslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. Tur mücadelesinde PSV ile karşı karşıya geleceği maçta ilk 11 başlamaları beklenirken, Galatasaray'ın henüz anlaşmaya varmadığı Mostafa Muhammed'in maç kadrosunda olup, olmayacağı şu an için netlik kazanmadı.

PSV: Drommel, Teze, Andre Ramalho, Obispo, Max, Sangare, Rosario, Madueke, Mario Götze, Vertessen, Eran Zahavi

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Öztürk, Ömer Bayram, Luyindama, Ryan Babel, Oğulcan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ya da Falcao