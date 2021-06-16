GS-PSV maçı ne zaman 2021? Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'la eşleşti. Peki, GS-PSV maçı ne zaman 2021? Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Galatasaray Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. Galatasaray - PSV Eindhoven arasındaki ilk mücadele Hollanda'da oynanacak. Galatasaray deplasmanda avantajlı skoru alarak ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor.

GS-PSV MAÇI NE ZAMAN?

PSV Eindhoven'a karşı ilk maç 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçı ise 27 veya 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

HOLLANDA LİGİ'Nİ 72 PUANLA BİTİRDİLER

Galatasaray'ın rakibi PSV, Hollanda Ligi'ni 88 puanlı şampiyon Ajax'ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi. Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu'nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.

Süper Lig'de geride kalan sezonu averajla ikinci bitiren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan ve şampiyon Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde eden Sivasspor da organizasyona eleme turlarından başlayacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Rapid Wien – Sparta Prag

Celtic FC – Midtjylland

PSV Eindhoven – Galatasaray

DAHA ÖNCE 7 KEZ KARŞI KARŞIYA GELİNDİ!

Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.