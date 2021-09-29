GS maçı ne zaman? Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Marsilya - Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
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GS maçı ne zaman? Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Marsilya - Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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GS maçı ne zaman? Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Marsilya - Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak. Lazio'yu eli boş gönderen ve 3 puanla liderlik koltuğunda oturan Sarı Kırmızılı ekip, Cengiz Ünder'li rakibini de devirip 2'de 2 yapmayı, yoluna fire vermeden devam etmeyi hedefliyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Marsilya - Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, Marsilya'ya konuk olacak. Lazio'yu 1-0 mağlup eden ve Avrupa Ligi'ne harika bir başlangıç yapan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Cengiz Ünder, Cheikh Bamba Dieng, Gerson ve Dimitri Payet gibi yıldızlara sahip olan Fransız ekibini de devirmenin, yoluna doludizgin devam etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Marsilya - Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

Velodrome Stadı'nda oynanacak Marsilya-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

Marsilya-Galatasaray maçı yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak

Marsilya-Galatasaray maçını Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Marsilya-Galatasaray maçı Exxen'den naklen yayınlanacak.

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Haber: GS maçı ne zaman? Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Marsilya - Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
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