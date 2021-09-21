GS Kayseri maçı ne zaman? Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? - Haberler
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GS Kayseri maçı ne zaman? Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, nerede?

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GS Kayseri maçı ne zaman? Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, nerede?

Süper Lig'de üst üste aldığı beraberlik ve mağlubiyetlerle 9. sıraya kadar Galatasaray, Kayserispor deplasmanında sahada olacak. İki takım Süper Lig tarihinde yarın 51. kez karşı karşıya gelecek. GS Kayseri maçı ne zaman? Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GS Kayseri maçı ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Peki Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yaşar Kemal Uğurlu'nın yöneteceği Galatasaray Kayserispor maçının tarihi, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan konuk takımın 3 puan için sahada olacağı müsabaka 22 Eylül 2021 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 20:00'de başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Kadir Has Stadyumu'nda yapılacak Galatasaray Kayserispor maçı, 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kadir Sağlam oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Haber: GS Kayseri maçı ne zaman? Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? - Haberler
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