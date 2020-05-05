Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucuna ara verdi

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, konser yasaklarının kaldırılması ve tutuklu grup üyelerinin serbest bırakılması talebiyle başlattığı ve 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucu eylemine ara verdi.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, konser yasaklarının kaldırılması ve tutuklu grup üyelerinin serbest bırakılması talebiyle başlattığı ve 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucu eylemine ara verdi.

Ölüm orucunda sağlık durumunun kritik bir aşamada olduğu belirtilen Gökçek'in ölüm orucuna ara verdiğini açıklamasının ardından Beylikdüzü-Reyap Hastanesi'ne kaldırıldığı duyuruldu. Gökçek'in tedavisinin bu hastanede devam edeceği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle