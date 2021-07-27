Gripken covid aşısı olunur mu? Nezleyken korona aşısı olunur mu? Hastayken aşı yaptırabilir miyim?
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Gripken covid aşısı olunur mu? Nezleyken korona aşısı olunur mu? Hastayken aşı yaptırabilir miyim?

Gripken covid aşısı olunur mu? Nezleyken korona aşısı olunur mu? Hastayken aşı yaptırabilir miyim?
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Koronavirüsle mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında Hastayken covid aşısı olunur mu sorusu yer aldı. Peki, hastayken covid aşısı olunur mu? Gripken covid aşısı olunur mu? Nezleyken korona aşısı olunur mu?

Gripken covid aşısı olunur mu? Nezleyken korona aşısı olunur mu? sorularının yanıtları merak edildi. Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Hastayken covid aşısı olunur mu konusunu merak etti. İşte, detaylar.

GRİPKEN COVİD AŞISI OLUNUR MU?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek, TRT Haber'e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertek, "Hastalığı geçirenlerin tekrar aşılanmasına gerek yok" diyor ve bunun nedenini şöyle açıklıyor:

Koronavirüsle mücadele için milyonlarla ifade edilen sayıda kişinin aşılanması gerekiyor. Bunların içinde COVID-19'a henüz yakalanan kişilerin çıkması da olası. Konuyla ilgili Prof. Dr. Ertek, "Toplumda bu kadar yaygın ve kliniği bu kadar çeşitli olan bir hastalıkta, bu tür vakalar da denk gelecektir. Bunlara aşı yapmanın ilave bir riski yoktur" diyor.

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Gripken covid aşısı olunur mu? Nezleyken korona aşısı olunur mu? Hastayken aşı yaptırabilir miyim? - Haberler
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