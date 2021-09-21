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Gripin Tuzla'da sevenleriyle buluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Gripin Tuzla'da sevenleriyle buluştu

Ünlü rock grubu Gripin, Tuzla Belediyesi Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında sevilen şarkılarını Tuzla'da söyledi.

Ünlü rock grubu Gripin, Tuzla Belediyesi Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında sevilen şarkılarını Tuzla'da söyledi. 2 saat süren konserde, müzikseverler keyifli anlar yaşadılar.

Tuzla Belediyesi, Kültür-Sanat Etkinlikleri 'ne devam ediyor. Bu kapsamda ünlü rock grubu Gripin, sevilen şarkılarını Tuzla'da seslendirdi. Görevliler, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen konser öncesinde, 18 yaş üstü katılımcıların koronavirüs aşılarının tam olmasını, aşısı olmayanların ise son 48 saatte alınmış negatif PCR testlerini kontrol ettiler. Şartları sağlamayan katılımcıların konser alanına girişlerine ise izin verilmedi. 2 saat süren konserde, müzikseverler Gripin'in sevilen şarkılarını hep birlikte söylediler. Işık gösterilerinin de yapıldığı konserde keyifli anlar yaşandı.

SAHNELERİ ÇOK ÖZLEDİK

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Gripin grubunun üyeleri," Tuzla'daki heyecanın farkındayız. Konserin çok güzel geçeceğine inanıyoruz. Seyirciyi, coşkuyu, sahneleri çok özledik. Umarım tekrar o günlere dönmek zorunda kalmayız. Eğer tedbirlere uyarsak, dikkat edersek böyle bir şeye gerek kalmayacak. Organizasyonda emeği geçenlere ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ederiz" dedi.


Gripin Tuzla'da sevenleriyle buluştu

Gripin Tuzla'da sevenleriyle buluştu

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Haber: Gripin Tuzla'da sevenleriyle buluştu - Haberler
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