Gripin Hadi Durma Ağla şarkı sözleri! Gripin Hadi Durma Ağla dinle! Masumlar Apartmanı Hadi Durma Ağla dinle!
Gripin grubunu sevilen şarkısı Gripin Hadi Durma Ağla şarkı sözleri! Gripin Hadi Durma Ağla dinle! Masumlar Apartmanı Hadi Durma Ağla dinle!
Gripin grubunu sevilen şarkısı Gripin Hadi Durma Ağla şarkı sözleri! Gripin Hadi Durma Ağla dinle! Masumlar Apartmanı Hadi Durma Ağla dinle!
GRİPİN HADİ AĞLA DURMA ŞARKI SÖZLERİ
Söyle, kaç yaşındasın?
Dertlerin başındasın
İstisnasız her an
Geçmişi özlüyorsan
Bilmem kaç yaşındasın
Gözleri yaşlardasın
İstisnasız her an
Yarını düşlüyorsan
Yolculuk nereye?
Neler uğruna ölmeye
Dört yalnızlıkla bir doğruyu, götürmeye
Hadi durma ağla, ağla
Yaşlar kurur zamanla, ağla
Böyle kahpedir dünya
Son bulur kollarında
Hadi durma ağla, ağla
Yüzünü ıslatmasan da, ağla
Belki hepsi bir ruya
Son bulur kollarında
Söyle, kaç yaşındasın?
Herkes kadar yalnız mısın ?
İnce ince titremen
Soğuktan mı sanırsın ?
Bilmem kaç yaşındasın
Herşeyin farkındasın
Acılar biriktirip
Damla damla harcarsın
Yolculuk nereye?
Kimler uğruna ölmeye
Dört yalnızlıkla bir doğruyu, götürmeye
Hadi durma ağla, ağla
Yaşlar kurur zamanla, ağla
Böyle kahpedir dünya
Son bulur kollarında
Hadi durma ağla, ağla
Yüzünü ıslatmasan da; ağla
Belki hepsi bir ruya
Son bulur kollarında
Hadi durma ağla (ağla ağla ağla)
Böyle kahpedir dünya
Söyle, kaç yaşındasın?
Dertlerin başındasın
İstisnasız her an
Geçmişi özlüyorsan
Hadi durma ağla, ağla
Yaşlar kurur zamanla, ağla
Böyle kahpedir dünya