Gripin Hadi Durma Ağla şarkı sözleri! Gripin Hadi Durma Ağla dinle! Masumlar Apartmanı Hadi Durma Ağla dinle!
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Gripin Hadi Durma Ağla şarkı sözleri! Gripin Hadi Durma Ağla dinle! Masumlar Apartmanı Hadi Durma Ağla dinle!

16.03.2021 23:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:43
Gripin Hadi Durma Ağla şarkı sözleri! Gripin Hadi Durma Ağla dinle! Masumlar Apartmanı Hadi Durma Ağla dinle!

Gripin grubunu sevilen şarkısı Gripin Hadi Durma Ağla şarkı sözleri! Gripin Hadi Durma Ağla dinle! Masumlar Apartmanı Hadi Durma Ağla dinle!

Gripin grubunu sevilen şarkısı Gripin Hadi Durma Ağla şarkı sözleri! Gripin Hadi Durma Ağla dinle! Masumlar Apartmanı Hadi Durma Ağla dinle!

GRİPİN HADİ AĞLA DURMA ŞARKI SÖZLERİ

Söyle, kaç yaşındasın?

Dertlerin başındasın

İstisnasız her an

Geçmişi özlüyorsan

Bilmem kaç yaşındasın

Gözleri yaşlardasın

İstisnasız her an

Yarını düşlüyorsan

Yolculuk nereye?

Neler uğruna ölmeye

Dört yalnızlıkla bir doğruyu, götürmeye

Hadi durma ağla, ağla

Yaşlar kurur zamanla, ağla

Böyle kahpedir dünya

Son bulur kollarında

Hadi durma ağla, ağla

Yüzünü ıslatmasan da, ağla

Belki hepsi bir ruya

Son bulur kollarında

Söyle, kaç yaşındasın?

Herkes kadar yalnız mısın ?

İnce ince titremen

Soğuktan mı sanırsın ?

Bilmem kaç yaşındasın

Herşeyin farkındasın

Acılar biriktirip

Damla damla harcarsın

Yolculuk nereye?

Kimler uğruna ölmeye

Dört yalnızlıkla bir doğruyu, götürmeye

Hadi durma ağla, ağla

Yaşlar kurur zamanla, ağla

Böyle kahpedir dünya

Son bulur kollarında

Hadi durma ağla, ağla

Yüzünü ıslatmasan da; ağla

Belki hepsi bir ruya

Son bulur kollarında

Hadi durma ağla (ağla ağla ağla)

Böyle kahpedir dünya

Söyle, kaç yaşındasın?

Dertlerin başındasın

İstisnasız her an

Geçmişi özlüyorsan

Hadi durma ağla, ağla

Yaşlar kurur zamanla, ağla

Böyle kahpedir dünya

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