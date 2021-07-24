GRID Serisinin yeni oyunu GRID Legends duyuruldu

GRID serisine yeni bir oyun daha ekleniyor!

Codemasters firması tarafından geliştirilen, Electronic Arts'ın yarış oyunu serisi GRID'in yeni oyunu GRID LEGENDS duyuruldu.

Oyunnun bütün platformlara aynı anda çıkması bekleniyor. PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2022 yılında çıkış yapacak. GRID Legends ile ilgili herhangi bir detaylı açıklama yapılmadı. Ancak oyunun direktörü tarafından yapılan açıklamaya göre Codemasters oyunun hikaye modunun ön planda olduğunu belirtti.

GRID LEGENDS

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Kaynak: Playerbros