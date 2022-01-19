Grid Legends sistem gereksinimleri 2022! Grid Legends kaç GB?
Codemasters'ın geliştirdiği ve Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği yarış oyunu Grid Legends'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Grid Legends sistem gereksinimleri neler? Grid Legends kaç GB? Grid Legends kaç TL? Detaylar haberimizde…
Grid Legends, Brands Hatch ve Indianapolis Motor Speedway gibi gerçek hayattaki pistlerden San Francisco, Paris, Londra ve Moskova gibi çeşitli şehirlerdeki sokak pistlerine kadar 130'dan fazla yarış pisti sunacak.
Ayrıca, Grid Legends'ta tur arabaları, yarı römorklu kamyon, açık tekerlekli araba, stadyum kamyonları, drift arabaları ve hatta arena ovallerinde, sokak pistlerinde ve off-road yarışlarında rekabet etmek için elektrikli araçlar da dahil olmak üzere 100'den fazla araca sahip olacak.
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- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/11
- İşlemci: Intel i3 2130, AMD FX4300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950, AMD RADEON RX 460
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/11
- İşlemci: Intel i5 8600k, AMD Ryzen 5 2600x
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080, AMD RX590
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Grid Legends'ı oynayabilmeniz için 50 GB boş alan gerekmektedir.
Grid Legends Kaç TL?
- Grid Legends ön sipariş – 419,99 TL
- Grid Legends Deluxe ön sipariş – 559,99 TL