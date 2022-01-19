Grid Legends sistem gereksinimleri 2022! Grid Legends kaç GB?

Grid Legends, Brands Hatch ve Indianapolis Motor Speedway gibi gerçek hayattaki pistlerden San Francisco, Paris, Londra ve Moskova gibi çeşitli şehirlerdeki sokak pistlerine kadar 130'dan fazla yarış pisti sunacak.

Ayrıca, Grid Legends'ta tur arabaları, yarı römorklu kamyon, açık tekerlekli araba, stadyum kamyonları, drift arabaları ve hatta arena ovallerinde, sokak pistlerinde ve off-road yarışlarında rekabet etmek için elektrikli araçlar da dahil olmak üzere 100'den fazla araca sahip olacak.

GRID LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Grid Legends Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/11

İşlemci: Intel i3 2130, AMD FX4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950, AMD RADEON RX 460

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Grid Legends Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/11

İşlemci: Intel i5 8600k, AMD Ryzen 5 2600x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080, AMD RX590

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Grid Legends Kaç GB?

Grid Legends'ı oynayabilmeniz için 50 GB boş alan gerekmektedir.

Grid Legends Kaç TL?

Grid Legends ön sipariş – 419,99 TL

Grid Legends Deluxe ön sipariş – 559,99 TL

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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